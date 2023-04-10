Polis teşkilatının 178 inci kuruluş yıldönümünde Polis Haftası etkinliklerinde şehitlere mezarları başında dualar edilirken, Şehit Polis Hasbi Gümüş’ün Turluhan Köyündeki kardeşi Yunus Gümüş’ün evi ziyaret edildi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Büstüne çelenklerin sunulmasıyla birlikte başlayan programda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Çayıralan İlçe Emniyet Amiri Komiser Elkan Ayar yaptı.

Polis teşkilatının Kuruluşundan bu yana 178 yıldır ülkemizde huzur ve güvenin tesisini için canla başla mücadele ettiğini dile getiren Komiser Elkan Ayar; “vatandaşın can ve mal güvenliğini, yardıma muhtaç olanlara koşmayı, bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan tehditlere karşı göğsünü kurşunlara siper ederek, giydiği üniformanın ve gölgesinde hizmet verdiği şanlı bayrağımızın onurunu her ortamda ve koşulda koruyan, yılmadan günün 24 saatinde mücadele eden bütün mesai arkadaşlarımın 178 inci kuruluş yıldönümünü kutlar ve görevi uğruna canını veren aziz şehitlerimize rahmet, ömrünün en güzel yıllarını, mesleği olan polisliğe vererek şerefle emekliye ayrılmış olan mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı mutlu ve uzun ömürler dilerim” dedi.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİDİ ŞERİF OKUTULDU

Çayıralan İlçe Emniyet Amirliği tarafından, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında 10 Nisan 2023 Pazartesi günü Terafih Namazı öncesinde Merkez Aşağı Camii’nde tüm şehitler için mevlidi şerif ve kur-an’ı Kerim okunurken, akabinde vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundular. Haber Merkezi