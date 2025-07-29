Aydıncık’ta polis ekipleri, Kuran kursu öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Aydıncık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Aydıncık Merkez Camii ve TOKİ Camii’nde yürütülen programda, çocukların güvenli bir ortamda gelişimlerini ve eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli konularda eğitim verildi.

Etkinlik kapsamında 84 öğrenciye; kendisini koruma yöntemleri, temel güvenlik kuralları, temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca öğrencilere konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, bu tür faaliyetlerin çocukların bilinçlenmesine katkı sağladığını belirterek, çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.