Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir polis memuru, eşinin çalıştığı dükkâna giderek tartışma sonrası silahını ateşledi.

Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.D., boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin’in işyerine geldi. İkili arasında kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis memuru tabancasını çıkararak eşine art arda ateş etti.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Burcu Derin, kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Aydın’ın Nazilli ilçesinde Zafer Mahallesi 107. Sokak’ta bulunan bir çeyiz dükkânında gerçekleşti.

Ağır yaralı olarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burcu Derin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası zanlı polis memuru H.D., meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, işlenen cinayetin boşanma sürecindeki anlaşmazlıklardan kaynaklandığı iddia edildi.

Yaşanan olay, ilçe genelinde büyük üzüntü ve infial yaratırken, cinayetle ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.