Yeni yıl itibarıyla milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren promosyon ödemeleri netlik kazandı. Bankalar ile yürütülen maaş protokolleri öncesinde açıklanan rakamlar, özellikle güvenlik ve sağlık personelini memnun edecek düzeyde belirlendi.

Polis teşkilatı mensupları, promosyonlarda en yüksek miktarı alacak. Polisler için 270 bin TL tutarında promosyon öngörülürken, 600 bin TL değerinde sıfır faizli kredi imkanı da sunulacak.

Sağlık sektöründe görev yapan hemşire ve doktorlar için ise 150 bin TL promosyon ödemesi planlanıyor.

Asker personel kategorisinde astsubay, uzman erbaş ve teğmenler için promosyon miktarı 90 bin TL ile 125 bin TL arasında değişiyor. Öğretmenler için ise 120 bin TL tutarında ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Promosyon ödemelerinin yanı sıra, bankalar memur müşterilerine ek avantajlar da sağlayacak. İlgili bankaların kredi kartlarına yüklenecek ekstra puanlar, alışverişlerde kullanılabilecek.