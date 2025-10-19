Kaza, merkez Altıeylül ilçesinde Balıkesir-İzmir karayolu Pamukçu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 10 A 5945 plakalı polis aracı, tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Ali Köse yönetimindeki 35 VU 649 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada polis otosunun sürücüsü polis memuru B.A. ile diğer aracın sürücüsü ve eşi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.