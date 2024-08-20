32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılı için POMEM başvuru duyurusunu yayımlamıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı ve kazanan adaylar belirlendi. Ancak kazanamayanlar ve yeni mezunlar, 2024 yılında yapılacak KPSS sonrası 32. Dönem POMEM polis alımına başvurmayı hedefliyor.

32. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM polis alımlarına başvurmak için adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak.

En az ön lisans mezunu olmak. (Lise mezunları başvuramıyor.)

Lisans mezunları için KPSS'den en az 60, ön lisans mezunları için en az 65 puan almak.

Kadınlar için en az 162 cm, erkekler için en az 167 cm boyunda olmak. Vücut kitle endeksi (BMI) 18 ile 27 arasında olmalı.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmamak.

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için, belirlenen puanın %80'ini almış olmak.

Lisans mezunu olan adayların ön lisans üzerinden başvuru yapamaması. Bu şekilde başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacak.

01 Ocak 2024 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular.)

Adli sicil kaydının temiz olması.

Sağlık yönetmeliği hükümlerine göre sağlam olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak.

Siyasi partilere üye olmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

32. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ

2024 yılında yeni POMEM başvurularının yapılması beklenmiyor. 2025 yılında gerçekleştirilecek olan POMEM polis alımları, 2023 ve 2024 KPSS sonuçlarına göre kabul edilecek. POMEM polis alımlarına başvurmayı düşünen adayların, KPSS’ye hazırlanarak gerekli puanı elde etmeleri ve diğer başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.