Sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınlayan Polat, “Kul ve kamu hakkına riayet ederek hiç bir vatandaşımızı ötekileştirmeden hizmet etme çabası ve niyeti içerisinde olmaya çalıştım” dedi.

Kaymakam Polat mesajında; “2022 yılının Şubat ayında başlamış olduğum, yaklaşık 18 aydır görev yaptığım Kadışehri'nden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Görev sürem boyunca fırsat bulduğum her anda vatandaşlarımızla bir arada olmayı tercih ettim. Kul ve kamu hakkına riayet ederek hiç bir vatandaşımızı ötekileştirmeden hizmet etme çabası ve niyeti içerisinde olmaya çalıştım. Bu niyetimin kabulünü Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum. Değerli hemşehrilerim; özellikle 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden sonra deprem bölgelerinin yaralarını sarmak için göstermiş olduğunuz alicenaplığı ve akabinde ilçemize gelen kardeşlerimize yaptığınız misafirperverliği hiçbir zaman unutmayacağımı bilmenizi istiyorum. İlçede geçirmiş olduğum 18 aylık sürenin nihayetinde Kadışehri'nde onlarca açık kapım olduğunu bilerek ayrılmak, yaşamış olduğum hüzne bir nebze olsun su serpmektedir. Bir kardeşiniz olarak bizlerin de her zaman gönlümüzün size açık olacağını bilmenizi istiyorum. Geçirdiğimiz bu süre zarfında devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunma noktasında bizlerle birlikte hareket eden tüm daire amirlerime, paydaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle gönlü güzel Kadışehrili Hemşehrilerim başta olmak üzere hepinizden helallik istiyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın Sağlıcakla” dedi. Haber Merkezi