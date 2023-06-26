Kurban Bayramı öncesinde Sorgun ve Sarıkaya Trafik Kontrol Noktası’nda ve Tarihi Roma Hamamı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ziya Polat, Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'e, Hakkari Çukurca'da şehit olan Jandarma Onbaşı Ali Akdoğan'ın vefat eden annesi Yeter Akdoğan'ın ailesine, Sorgun ve Sarıkaya esnafına ziyaretlerde bulundu.

Vali Polat’a Sarıkaya ziyaretinde Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin eşlik ederken Sorgun ziyaretlerinde ise Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci eşlik etti.

HEM KONTROL HEM BAYRAMLAŞMA

Kurban Bayramı öncesi Sorgun ve Sarıkaya Trafik Kontrol Noktasında trafik güvenliğini sağlayan ekipleri ziyaret eden Vali Ziya Polat, sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Vali Polat, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başındalar” ifadelerini kullandı.

“SONA YAKLAŞILDI”

Vali Ziya Polat, Sarıkaya’da bulunan 2 bin yıllık Tarihi Roma Hamamı'nda (Basilica Therma) yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

İnceleme yaptıktan sonra konuşan Vali Polat, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Polat, tarihi hamamın kısa sürede turizme kazandırılacağını aktardı.

ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMUYOR

Vali Polat, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde esnafları ziyaret ederek bayramlarını tebrik edip hayırlı işler bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Daha sonra Polat, 1991 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Jandarma Onbaşı Ali Akdoğan'ın vefat eden annesi Yeter Akdoğan'ın, Bahadın Beldesi'nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Polat, şehidin annesine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Polat son olarak, trafik kazası geçiren Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Melike Aslı Arslan