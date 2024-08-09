Nazilli Belediyespor’un eski futbolcularından Polat Özsel, 35 yaşında hayatını kaybetti. Özsel'in ani ölümü, hem kulüp camiasında hem de taraftarlar arasında derin bir üzüntü yarattı.

2008-2012 yılları arasında Nazilli Belediyespor forması giyen Polat Özsel, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon sonucu kalbinin durmasıyla hayatını kaybeden Özsel’in ölüm haberi, eski kaptan İbrahim Kırdemir tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

ÜZÜNTÜ VE ŞOK

İsviçre doğumlu Polat Özsel’in ani vefatı, Nazilli Belediyespor taraftarları ve futbol camiası üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Taraftarlar, sosyal medya aracılığıyla taziye mesajları gönderdi ve Özsel’in futbol kariyeri boyunca gösterdiği performans ile kişiliğinin her zaman hatırlanacağını vurguladı.

FUTBOL KARİYERİNDE İZ BIRAKTI

Kanat oyuncusu olarak görev yapan Polat Özsel, Nazilli Belediyespor forması altında 12 maçta 1 gol attı. Hem takım arkadaşları hem de taraftarlar tarafından sevilen Özsel, futbol kariyerinde önemli izler bıraktı.

Polat Özsel’in ani ölümü, Nazilli Belediyespor camiasında büyük bir boşluk yarattı. Kulübün sosyal medya hesaplarında, Özsel için taziye mesajları yayımlandı ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Bu üzücü haber, siyah-beyazlı kulüp ve taraftarları için derin bir yas anlamına geliyor.