Görevlendirmenin hemen ardından devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ziya Polat, ilçe halkıyla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ülke olarak büyük yara aldıklarını belirten Vali Polat, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Yozgat ve Yozgatlıların yaraları sarmak için adeta seferberlik ilan ettiğini söyledi.

Vali Polat, depremin ilk anlarından itibaren büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın Hassa ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirildi. 2 aylık zaman diliminde bölgeden hiç ayrılmadan yaraların sarılması için çalışan Polat, geçtiğimiz günlerde yeniden Hassa için kolları sıvadı.

Polat, “Devletimiz de milletimiz de çok güçlü. Depremden 5 dakika sonra ‘yola çıkıyorsunuz’ diye telefon geldi. Devletimizin emri olunca 30 dakika içerisinde ilk gün akşamı Hatay Hassa’ya görevlendirildim. Şimdi yine Hassa’dayız” dedi.

Dereiçi, Konteyner Kentlerinde incelemelerde bulunan Polat, “Karşıyaka mahallesinde Katar Geçici Barınma Merkezinde altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerler yerleştirildi. Çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından Hassalı hemşehrilerimizi misafir etmeye başlayacağız. Her zaman milletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz” diye konuştu.,



DÜKKÂNLAR TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Asrın felaketinin ardından yaraları el birliği ile sarmaya devam ettiklerini belirten Polat, Yozgat ve Giresun Valiliği tarafından yapılan esnaf çarşısında dükkânların teslim edilmeye başlandığını söyledi.

Polat, “Esnaf kardeşlerimizin ticaretlerine kaldıkları yerden devam etmesi için Hassa ilçesinde yapımı biten esnaf çarşısında dükkânlarını teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir