Vali Ziya Polat, Kurban Bayramı tatili süresince Trafik Güvenliği Tedbirleri kapsamında Muslubelen Uygulama Noktasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol güzergâhı uygulamasına katıldı.

Vali Polat, ekiplere kolaylıklar dilerken, sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Yolcularla tek tek sohbet ederek bayramlarını da kutlayan Vali Polat, yolculardan tedbirli olmalarını istedi.

Polat, sürücülere ve beraberindeki yolculara, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle bayram trafiğine çıkacak sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan Polat, hız ihlalleri, cep telefonu kullanımı, uykusuz ve yorgun araç kullanmama konusunda bilgilendirme yaptı.

“BAYRAMIMIZ ÜZÜNTÜYE DÖNÜŞTÜRMEYELİM”

Farkındalığı arttırmak amacıyla denetimlere katılan Polat, “Maksadımız vatandaşlarımızın sağlıkla evlerine ve akrabalarına ulaşmasını ve trafik kurallarına uymalarını sağlamaktır. Trafik kurallarının en önemlilerinden biri emniyet kemerinin takılması. Gerek araç ön kısmında yolculuk edenlerin gerek arka tarafta oturan yolcuların emniyet kemeri takmaları son derece önemli. Bu sebeple araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları bilinçlendirme yönünde kendilerine gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza, sürücülerimize, yolcularımıza çağrımız, lütfen trafik kurallarına riayet edelim, bayramımız üzüntüye dönüştürmeyelim. Emniyet Kemeri kullanımı can güvenliğimiz açısından son derece önemli, bayramınız kutlu ve kemerli olsun” dedi. Alpaslan Demir