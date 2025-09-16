Polat ailesi yeni soruşturma konusuyla tekrar gündemde yer alıyor. Kara para aklama davasında tutuksuz yargılanan Dilan - Engin Polat çifti ve kayınpeder Sezgin Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Güzellik merkezi sahibi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni suçlamalar gündeme oturdu.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çifti ile Engin Polat’ın babası Sezgin Polat hakkında, Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin Bağcılar şubesinin sahibi Erdener Aktaş’ın savcılığa yaptığı suç duyurusu ile "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla yeni bir soruşturma başlattı.

Aktaş, "Polat ailesi bizi dolandırdı" iddiasında bulundu. Dosyaya savcı atanırken, delillerin incelenmesine başlandı.

Polat ailesi önümüzdeki günlerde ifade vermek üzere adliyeye çağrılacak.