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Kamyon kasasında yapılan aramada; 5 adet lastik, 2 adet hızar motoru, 200 metre kablo olduğu tespit edildi.

Çalılıklarda saklanan (M.Y.) isimli şahıs gözcülük yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bağ evine giderek, içeride (S.K.) isimli şahsı jeneratörü sökerken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Bağ evinde çalınan malzemeler ev sahibi (K.A.)’ ya teslim edildi. Bağ evi sahibi (K.A.) jandarmaya ekiplerine teşekkür etti.

Yakalanan ve gözaltına alınan (M.Y.) ve (S.K.) isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Şahısların sorguları devam ediyor.