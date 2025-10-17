Ticaret Bakanlığı, insan sağlığı için tehlikeli olan ürünleri markaları açıklamaya devam ediyor.

15 Ekim 2025 tarihinde güvensiz bilgi sisteminde yayınlanan listeye göre Ayıcık figürlü anahtarlığın toplatılma kararı verildi.

Toplatılan O Oyuncak

Güvensiz Ürün Bildirimleri listesinde bulunan ‘Peluş Anahtarlık Turuncu Ayıcık Figürlü’ oyuncağın, boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), yaralanmaların taşıdığı riskler gerekçesiyle ve germe testi sonrası gözler 54 n'da, anahtar halkası 10 n'da küçük parça oluşturdu ve küçük parça silindirinin içerisine tamamen girdi. 60 n'da esneme kısmındaki dikişler açıldığından dolayı piyasadan toplatılma kararı verildi.