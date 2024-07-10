İkinci el piyasasında önemli bir durgunluk yaşanıyor. Noterlerde işlemlerde belirgin bir düşüş gözlemlenirken, geçtiğimiz yıl yoğunluk yaşanan yerlerde sessizlik hakim.

Özellikle konut satışlarındaki azalış ve sıfır araç fiyatlarının kampanyalarla düşürülmesi, ikinci el otomobil satışlarını olumsuz etkiliyor.

Bakırköy 24’üncü Noterliği Başkatibi Ahmet Turan, bu durumu "Geçen yıla göre ikinci el otomobil satışlarında yaklaşık %40 düşüş var. Vatandaşlar sıfır araçlara yöneliyor, bu da ikinci el piyasasını etkiliyor" şeklinde özetledi. Oto galericilerinde günlük araç satışlarının ciddi şekilde azaldığı belirtiliyor; geçen sene 400 araç satılırken, bu yıl bu rakam 150'ye düşmüş durumda.

Vatandaşların nakit paralarını faizde değerlendirmeyi tercih etmesi, araçları yatırım aracı olarak görmemelerine yol açıyor. Bu durum da noterlerdeki işlemleri olumsuz yönde etkiliyor.