Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şefaatli’de ikamet eden (M.Ö.) isimli şüpheli şahsın kaçak akıllı cep telefonu bulundurduğu ve bu telefonların satışını yaptığı bilgisi elde edilerek şahsın işyerine operasyon yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucunda piyasa değeri 350 bin lira olan (7) adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklama, “5607 sayılı kanuna muhalefet (Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak, Kaçak Akıllı Cep Telefonu) kapsamında; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Şefaatli ilçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde; 16 Ağustos 2024 tarihinde Yozgat-Şefaatli İlçesinde ikamet eden (M.Ö.) isimli şüpheli şahsın kaçak akıllı cep telefonu bulundurduğu ve bu telefonların satışını yaptığı bilgisi elde edilmiş olup şüpheli şahsın işyerine yapılan operasyonda; Piyasa değeri 350.000 TL. olan (7) adet Kaçak akıllı cep telefonu ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan (M.Ö.) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak, her türlü kaçakçılık olayları ile ilgili mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir” denildi.