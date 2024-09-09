Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaklaşan Aralık ayı için “kriz ayı” uyarısında bulunarak açıklama yaptı. Peki İslam Memiş kimdir? Sizler için araştırdık. İşte detaylar…

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaklaşan Aralık ayı için “kriz ayı” uyarısında bulundu. Memiş, ekonomik dalgalanmaların kapıda olduğuna dikkat çekerken, piyasalarda büyük değişimlerin yaşanabileceğini belirtti.

Memiş, geçmişteki öngörülerinin doğruluğuna işaret ederek, "11 günlük bir operasyon süreci vardı. Ekonomik veriler açıklandığında tüm beklentilerimiz gerçekleşti" dedi. Özellikle ons altının 2470 dolar seviyesine gerilemesiyle pozisyon aldıklarını belirten Memiş, bu durumun piyasa analizlerinde önemli bir dönemeç olduğunu vurguladı.

MANİPÜLATİF FİYATLAR VE PETROL PİYASASI

İslam Memiş, piyasalarda manipülatif fiyatlamaların yaşandığını ve petrol fiyatlarının özellikle dikkat çektiğini ifade etti. "Petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıkmasını bekliyoruz," diyen Memiş, borsa ve kripto para piyasalarında da benzer hareketler gözlemlediğini belirtti. Ancak, petrol piyasasında fiyat manipülasyonlarının etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

DÖVİZ VE ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

ABD tarım dışı istihdam verisinin %4.3 üzerinde açıklanması durumunda büyük bir çalkantı yaşanacağını öngören Memiş, açıklanan %4.2 verisinin doların değer kaybetmesine yol açmasını beklerken, dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler gözlemlediklerini belirtti.

Borsa İstanbul’da ise, 9771 puandan kapanış yaşandığını ve %1.67’lik bir değer kaybı görüldüğünü ifade eden Memiş, 9400 puan seviyesinin kritik olduğunu söyledi. Ayrıca, dolar/TL kurunun geçen haftayı 33.97 TL’den kapattığını belirten Memiş, emtia fiyatlarındaki düşüşleri dikkate alarak dolarda beklemeyi tercih ettiklerini ekledi. Euro/dolar paritesinde ise 1.0950-1.1150 aralığını izlediklerini ve 1.10 seviyesinin altındaki rakamların alım fırsatı sunduğunu vurguladı.

ALTIN YATIRIMLARI VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Memiş, ons altının 2497 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve cuma günü sert satışlarla 2485 dolara kadar gerilediğini ifade etti. Gram altın yatırımcılarının ons altını yakından takip etmesi gerektiğini belirten Memiş, gram altının 2750-2800 lira aralığında alım fırsatı sunduğunu ve Eylül ayında 2880 lira direncinin izleneceğini söyledi.

İSLAM MEMİŞ KİMDİR?

1980 yılında İstanbul’da doğan İslam Memiş, aslen Orduludur. Erzurum Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Memiş, lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Memiş, Bayrampaşa’da “Memiş Döviz A.Ş. Kuyumculuk ve Altın Hizmetleri” adlı kuyumcu dükkanını işletmektedir. Ayrıca, Anadolu Ajansı’nda finans analizleri hazırlamış, çeşitli mecralarda ekonomi yorumları yapmış ve Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’na bağlı bilirkişi olarak görev almıştır. Çeşitli TV ve radyo programlarında konuk yorumcu olarak yer almakta ve sosyal medyada da yatırımcılara tavsiyelerde bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan İslam Memiş, piyasa analizleri yapmanın yanı sıra, köşe yazarlığı ve ekonomi programı sunuculuğu yapmaktadır.