1988 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak piyade teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldı. 16 yıllık askerlik hayatında 10 yılı aşkın süre boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yaptı; ayrıca sınır ötesi operasyonlara da katıldı.

Yarar, son olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda binbaşı rütbesiyle görev yaptıktan sonra, 2004 yılında kendi isteğiyle emekliliğine 1,5 yıl kala ordudan ayrıldı.

Askerlikten ayrıldıktan sonra iş dünyasına adım atan Mete Yarar, özellikle Ortadoğu başta olmak üzere riskli coğrafyalarda faaliyet göstermek isteyen kişi ve şirketlere güvenlik danışmanlığı hizmeti sundu. Irak başta olmak üzere birçok ülkede saha deneyimine dayalı analiz ve yönlendirmeleriyle dikkat çekti.

Medya dünyasında ise “güvenlik uzmanı” kimliğiyle köşe yazıları kaleme alan ve televizyon programlarında yorumculuk yapan Yarar, aynı zamanda belgesel projelerinde de yer aldı. TRT ve Habertürk TV ekranlarında yayınlanan “Şahit Olun” adlı belgeselin yapımında yer alarak sunuculuğunu üstlendi.

Yazar kimliğiyle de öne çıkan Mete Yarar, siyasi analiz ve güvenlik odaklı kitaplara imza attı. İlk romanı olan 60 Yıllık İttifakta Son Gün 2015’te yayımlandı. 2016 yılında kaleme aldığı Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz başlıklı inceleme kitabıyla da ses getirdi.

Yarar'ın yayımlanmış kitapları arasında şunlar yer alıyor:

60 Yıllık İttifakta Son Gün

Büyük İhanet

Oyunun Sonu

Darbenin Kayıp Saatleri

Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz

Mesih: Tanrıyı Kıyamete Zorlamak (Ceyhun Bozkurt ile birlikte)

Özel hayatında bir çocuk babası olan Mete Yarar, ilk evliliğini sonlandırdıktan sonra 10 Temmuz 2018 tarihinde televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile evlendi.