Pençe 1-2 Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta terörle mücadele amacıyla başlatılan kapsamlı bir operasyondur. Bu harekatta görevli olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, görev esnasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştur.

Ayan, operasyon süresince birçok kritik görevi başarıyla yerine getirmiş ve vatanını savunma görevini yerine getirmiştir. Pençe harekatı kapsamında bölgede görev yaparken meydana gelen ani kalp krizi, Ayan’ın hayatına mal olmuştur.

Cenaze Töreni:

Şehidin naaşı, yapılan askeri törenin ardından memleketine uğurlandı. Osman Ayan, ülkesine hizmet ederken hayatını kaybeden bir kahraman olarak daima hatırlanacaktır.

Bu acı kayıpla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileri başsağlığı mesajlarını iletmiş, Ayan’ın ailesi ve yakınlarına sabır dileklerinde bulunmuştur.