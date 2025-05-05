İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Aysun Sağlam, pirinçte biriken arsenik maddesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Sağlam'a göre çözüm bireysel önlemlerden çok üretim sürecinde alınacak tedbirlerde yatıyor.

Dünya genelinde temel besin kaynaklarından biri olan pirinç, sağlık açısından önemli bir risk taşıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aysun Sağlam, pirinçte birikebilen arsenik maddesine karşı uyarıda bulundu.

Sağlam, arseniğin doğada doğal yollarla bulunduğunu belirterek, “Volkanik faaliyetler, kaya erozyonu ve orman yangınları gibi olaylarla toprağa karışan arsenik, madencilik, fosil yakıt kullanımı ve sanayi atıklarıyla çok daha yüksek oranlara ulaşabiliyor” dedi.

"PİRİNÇ ARSENİK EMMEYE DAHA EĞİLİMLİ"

Pirinç bitkisinin sulak alanlarda yetiştiğini hatırlatan Sağlam, bu özelliğin arsenik emilimini artırdığını ifade etti. “Kökleriyle toprak ve sudaki arseniği emen pirinç, bu maddeyi doğrudan tanelerine taşır. Bu yüzden diğer tahıllara göre daha yüksek oranda arsenik içerme eğilimindedir” şeklinde konuştu.

Sağlam ayrıca, Uzak Doğu ülkelerinde bu konuda çok sayıda araştırma yapıldığını ancak Türkiye’de bu çalışmaların oldukça sınırlı olduğunu vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSKİ ARTIRIYOR

İklim krizinin arsenik tehlikesini daha da büyüttüğüne işaret eden Dr. Sağlam, Columbia Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara dikkat çekerek, “Küresel sıcaklıkların artması ve atmosferdeki karbondioksit seviyesinin yükselmesi, arsenik geçişini hızlandırıyor. Bu da gelecekte çok daha ciddi bir halk sağlığı problemi yaratabilir” uyarısında bulundu.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ CİDDİ

Arsenik maruziyetinin kısa ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Sağlam, mide rahatsızlıkları ve deri lezyonlarının yanı sıra kanser, kalp hastalıkları ve bağışıklık bozuklukları gibi ciddi risklere de dikkat çekti.

“BİREYSEL ÖNLEM YETERSİZ, ÇÖZÜM ÜRETİMDE”

Tüketicilerin aşırı pirinç tüketiminden kaçınmasının bir miktar koruma sağlayabileceğini ifade eden Sağlam, esas çözümün üretim sürecinde alınacak önlemlerle mümkün olabileceğini söyledi. Sağlam, “Arsenik emilimi düşük pirinç türleri geliştirilerek, su ve toprak yönetimi iyileştirilmeli; endüstriyel arsenik salınımı da mutlaka kontrol altına alınmalı” diyerek sözlerini tamamladı.