İş dünyasında adından sıkça söz ettiren ünlü psikolog Pınar Sabancı, Tuhaf ve PSM iş birliği ile gerçekleştirilen 'Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programının sunucusu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin tanınmış psikologlarından biri olan Sabancı, iş dünyasındaki başarılarıyla olduğu kadar, aile hayatı ve sosyal medya aktiviteleriyle de geniş kitlelerin ilgisini çekiyor.

KARİYER YOLCULUĞU VE EĞİTİM GEÇMİŞİ

Pınar Sabancı, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Robert Koleji'nde başlayan Sabancı, daha sonra Boston Babson College'da İşletme eğitimi aldı ve Northeastern Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünden mezun oldu, iki diploma birden kazandı. Eğitim hayatına Oxford Üniversitesi’nde bilişsel terapi yüksek lisans programıyla devam eden Sabancı, uzmanlığını burada geliştirdikten sonra 2019'da kariyerine adım attı.

Pınar Sabancı'nın kariyerindeki ilk adımları, Özel Fransız Lape Psikiyatri ve Nöropsikiyatri Hastanesi’nde attı. Burada 2019 ila 2020 yılları arasında gönüllü psikolog olarak görev yaptı ve Klinik Psikoloji Stajını başarıyla tamamladı. 2022 yılında ise İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne bağlı İRUPUYAM'da çalışmaya başladı. İRUPUYAM, Psikolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

İŞ DÜNYASINDAKİ BAŞARILARI VE PROJELERİ

İş dünyasında tanınan bir isim haline gelen Pınar Sabancı, Tuhaf'ın çatısı altında yer alan bir yayın medyası üretim ve dağıtım şirketinde çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca çeşitli eğitim programlarında yer alarak eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Spotify'da yayımlanan 'Psiko-patika' adlı bir podcast programında da yer alan Sabancı, insanın kendini anlaması üzerine bir yolculuğa çıkarıyor.

ÖZEL HAYATI

Pınar Sabancı, 2010 yılında YASA Holding Kurulu Yönetim Kurulu üyesi İlhan Sabancı ile evlenmiştir. Mutlu bir evliliği olan çiftin üç çocuğu bulunmaktadır.

Pınar Sabancı, iş dünyasındaki başarıları, eğitim alanındaki uzmanlığı ve özel hayatındaki dengesiyle Türkiye'nin önde gelen psikologları arasında yer almaktadır.