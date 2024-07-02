Yugoslavya kökenli ünlü sanatçı Pınar Eliçe, 1972 yılında doğmuş ve şu anda sahne kariyerine geri dönmek için hazırlıklarını sürdürmektedir.

Sahne hayatına oryantal olarak adım atan Eliçe, daha sonra başarılı bir solist olarak kariyerine devam etmiştir. Evlilik sonrası bir süre ara veren ve şu anda sessiz bir yaşam süren sanatçının hayatı merak konusu olmaya devam etmektedir.

PINAR ELİÇE'NİN KİŞİSEL HAYATI VE KARİYERİ

Pınar Eliçe, 1987'de "O Bir Melekti", "Son Gün Son Gece", "Kuzgun" ve "Şeytan Sofrası" gibi önemli sinema ve dizi projelerinde yer almıştır. Müzik kariyerinde ise 1997'de "Duydun Mu", 2000'de "Alabora" ve 2008'de "Olur mu Olur" gibi albümleriyle müzik dünyasında kendinden söz ettirmiştir.

2008 yılında eski eşi Çetin Çapan'dan boşanan Eliçe'nin bu evlilikten bir oğlu bulunmaktadır. Kendisi bir röportajında, şöhretin tuzaklarına düşmediğini ve evliliği boyunca normal bir yaşam sürdürdüğünü belirtmiştir. Eliçe, ev kadınlığının zorluklarına dikkat çekerek, mütevazı bir yaşam tarzını tercih ettiğini vurgulamıştır.