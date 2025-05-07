Eczacıbaşı ailesinin tanınan isimlerinden olan Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşındaydı. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı olan Eczacıbaşı’nın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cenaze töreninin, 8 Mayıs Perşembe günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirileceği ve merhumenin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nde eğitim hayatına başlayan Pınar Eczacıbaşı, üniversite eğitimini ABD’de New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nde tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de başlayan Eczacıbaşı, daha sonra finans sektöründe çeşitli görevler üstlendi. Manufacturers’ Hanover Trust Company, Tekstilbank ve ING Bank N.V Barings - İstanbul’da yöneticilik yaptı. 1998 yılından itibaren finans ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti’yi kurdu.

VEDAT ECZACIBAŞI KİMDİR?

Pınar Eczacıbaşı’nın babası Vedat Eczacıbaşı, Türkiye’nin ilk eczacılarından Süleyman Ferit Bey’in oğludur. 1916 doğumlu Vedat Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding’in kurucusu Nejat Eczacıbaşı’nın kardeşidir. Sanata olan ilgisiyle tanınan Vedat Eczacıbaşı, yaşamının ilerleyen dönemlerinde yaşadığı ruhsal bunalım sonucunda 46 yaşında hayatına son verdi.

Vedat Eczacıbaşı’nın iki kızı bulunmaktadır. 2004 yılında, Refika Başkır isimli bir kişi, Eczacıbaşı’nın biyolojik babası olduğunu iddia ederek babalık davası açtı. Şişli Aile Mahkemesi’nin kararıyla 2012 yılında Vedat Eczacıbaşı’nın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı adli tıp gözetiminde açıldı ve kemik örnekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DNA testinin ardından soy bağıyla ilgili neticeye varılması bekleniyordu.