Başarılı oyuncu Kerem Kupacı, Hayat Bilgisi dizisindeki unutulmaz performansının ardından son dönemde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki rolüyle dikkat çekiyor. Bugün, uzun süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile evleniyor.

Muhabir Online'ın haberine göre, Kerem Kupacı, geçmişte Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı ilişkilerin ardından, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyor. Özel hayatını medyadan ve sosyal medyadan uzak tutmayı tercih eden ünlü oyuncu, bugün İstanbul'un gözde mekanlarından Sedef Adası'nda düzenlenecek nikah töreni ile dünyaevine girecek.

Nikah töreninin nasıl bir konseptte gerçekleşeceği ve hangi davetlilerin katılacağı büyük bir merak konusu. Özellikle Kerem Kupacı'nın yakın dostları ve sanat camiasından birçok ismin törende yer alması bekleniyor. Çiftin mutluluğu, gözlerden kaçmayacak.