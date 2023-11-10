Tahmini Okuma Süresi: dakika

"Pierre Cardin Türk malı mı? Pierre Cardin İsrail malı mı? Pierre Cardin hangi ülkenin?" Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Pierre Cardin markası, adını İtalyan asıllı Fransız modacı Pierre Cardin'den almaktadır. Mösyö Pierre Cardin, Fransız modasının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir.

Dünya genelinde birçok ülkede butikleri bulunan Pierre Cardin, sadece giyim alanıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda mücevher, parfüm, mobilya, aksesuar gibi farklı alanlarda da tasarım markası olarak tanınmıştır. Pierre Cardin markası Fransız bir moda markasıdır ve kökeni Fransa'dır. Dolayısıyla Pierre Cardin, Fransız moda dünyasının önemli bir temsilcisidir.