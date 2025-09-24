Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin ligde Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olayları nedeniyle 220 bin olmak üzere 620 bin para cezası verildi.

PFDK, kulübün eski başkanı Ali Koç'u ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasına çarptırdı.

Fenerbahçe'ye aynı sebeplerden bazı tribünlere kısmi kapama cezası uygulandı.

Fatih Karagümrük de Başakşehir maçında zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı 220 bin para cezasına çarptırıldı.

1 Lig Cezaları

Kurul, Adana Demirspor forması giyen Murat Uğur Eser'e Türkiye Kupası'nda Kahta 02 ile oynanan müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men 40 bin lira para cezası verdi.

Adana Demirspor Antrenörü Koray Palaz'a da aynı sebepten dolayı yine 1 maç men ve 40 bin lira para cezası kesildi.

PFDK, Pendikspor'a da kupada biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve karşılaşma saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı 110 bin lira para cezası uyguladı.

Öte yandan eski hakem Fırat Aydınus'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.