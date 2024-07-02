2024 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Mesud Pezeşkiyan, İran'da İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından yapılan seçimlerde adaylar arasında yer alıyor. Türk olduğu yönünde bilgiler bulunan Pezeşkiyan'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte Mesud Pezeşkiyan hakkında detaylar...

MESUD PEZEŞKİYAN'IN BİYOGRAFİSİ

Mesud Pezeşkiyan, şu anda İslamî Şûra Meclisi'nde Tebriz, Osku ve Azarshahr seçim bölgesini temsil eden ve 2016-2020 yılları arasında Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, Türk asıllı İranlı bir kalp cerrahı ve reformcu politikacıdır. 2001-2005 yılları arasında Muhammed Hatemi Hükümeti'nde İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı olarak görev almıştır.

Pezeşkiyan, 2013 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak daha sonra çekilmiştir. 2021 seçimlerinde tekrar aday olmuş ancak reddedilmiştir. 2024 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise tekrar yarışmaktadır.

MESUD PEZEŞKİYAN'IN HAYATI

Mesud Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad'da İranlı Türk bir baba ve İranlı Kürt bir annenin çocuğu olarak doğdu. 1973 yılında diplomasını aldıktan sonra zorunlu askerlik görevini yapmak üzere Zabol'a taşındı. Bu dönemde tıpla ilgilenmeye başladı ve hizmetini tamamladıktan sonra memleketine dönerek tıp fakültesine girdi ve genel tıp alanında dereceyle mezun oldu. İran-Irak Savaşı sırasında (1980–1988) sık sık ön safları ziyaret etti ve burada sağlık ekipleri göndererek savaşçı ve doktor olarak çalıştı. 1985 yılında pratisyenlik kursunu tamamladı ve tıp fakültesinde fizyoloji dersleri vermeye başladı.

Savaştan sonra, Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde genel cerrahi ihtisasını yaparak eğitimine devam etti. 1993 yılında İran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden kalp cerrahisi yan dal uzmanlığını aldı ve daha sonra kalp cerrahisi uzmanı olarak 1994 yılında Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü oldu. Bu görevi beş yıl sürdürdü.

PEZEŞKİYAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Pezeşkiyan'ın siyasi kariyeri, 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak Muhammed Hatemi'nin yönetimine katılmasıyla başladı. Dört yıl sonra Sağlık Bakanı olarak atandı ve 2001-2005 yılları arasında bu görevi yürüttü. O tarihten bu yana beş kez İran parlamentosuna Tebriz'i temsilen seçildi ve 2016-2020 yılları arasında parlamentonun Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Pezeşkiyan, bir Kur'an öğretmeni ve Şii Müslümanlar için önemli bir metin olan Nehc el-belağa'nın okuyucusudur. Aynı zamanda İran-Türkiye Dostluk Derneği'nin de üyesidir.