‘Peygamber sevgisine engel yoktur’

İl Müftüsü Ali Gülden çoğunluğu merkez sakinlerinden oluşan katılımcılara "Peygamberimiz, İman ve İstikamet " ana teması etrafında sabır ve teslimiyet konusunu işledi. Akabinde eller Müftü Gülden’in yaptığı dua ile Mevla'ya açılırken program öncesi okunan Mevlid ve hatimlerin duası yapıldı.

Daha sonra Gülden, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Handan Çalkar, İl Vaizi Hacı Mehmet Taşçı, Din Görevlileri Mehmet Okur ve Bekir Savaş ile birlikte Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan hastalar tarafından yapılan el sanatları sergini gezdi. (Haber Merkezi)