“Yeni Yuvam Modeli” adıyla duyurulan sistem, Türkiye’de ilk kez tasarruf finansmanı ile doğrudan konut teslimini birleştirerek, ev sahibi olma sürecini kolaylaştırıyor.

Faiz Yok, Peşinat Yok, Ara Ödeme Yok

Emlak Konut’un geliştirdiği “Yeni Yuvam Modeli”, vatandaşların herhangi bir peşinat ödemeden, faiz ya da ara taksit yükü altına girmeden ev sahibi olabilmesine imkân tanıyor.

Model kapsamında, Emlak Konut projelerinde tamamlanan konutlar hemen, yapımı süren projelerdeki daireler ise inşaat bitiminde teslim edilecek.

Sistemin en dikkat çekici yönü ise, bekleme süresi olmadan ve tamamlanmamış konutların da satışa sunulabilmesi. Böylece, tasarruf finansmanı sisteminde ilk kez “çekilişsiz ve kurasız” ev sahibi olma olanağı tanınıyor.

Model Nasıl İşliyor?

Vatandaşlar, Emlak Konut projelerinden almak istedikleri konutu seçiyor.

Konut bedelinin yarısı için peşinat gerekmeksizin faizsiz bir ödeme planı oluşturuluyor.

Kalan tutar ise, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı desteğiyle yine faizsiz şekilde taksitlendiriliyor.

Bu sayede alıcılar, 60 aya kadar vadeli ödeme planlarıyla kolayca ev sahibi olabiliyor.

Güvence Kamu Ortaklığından

Model, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile kamu sermayeli Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle yürütülüyor.

Kamu güvencesi altında geliştirilen sistem, hem yatırımcıya hem de ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara güvenli bir finansman ortamı sunuyor.

Banka Kredilerinden Farkı Ne?

“Yeni Yuvam Modeli”nde ödemeler tamamen anapara üzerinden yapılırken, klasik banka kredilerindeki gibi faiz veya kefil şartı bulunmuyor.

Bu yönüyle sistem, erişilebilir, faizsiz ve risksiz bir finansman alternatifi olarak öne çıkıyor.

Kapsamdaki Projeler

Model şu anda Emlak Konut’un İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor.

Projeler arasında;

Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Komşu Finans Evleri, Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya yer alıyor.

Bazı projelerde hemen teslim imkânı da bulunuyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

“Yeni Yuvam Modeli”ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabiliyor.

Kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmıyor.

Katılım bedeli olarak, Emlak Katılım tarafından sağlanacak finansman tutarının %50’si üzerinden %7 oranında organizasyon bedeli alınıyor. Bu bedel peşin ya da kredi kartına 6 taksit olarak ödenebiliyor.

Vatandaşlar, başvurularını Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya projelerin satış ofislerine giderek yapabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için [www.emlakkonut.com.tr](http://www.emlakkonut.com.tr) adresi ya da 444 36 55 çağrı merkezi kullanılabiliyor.

Türkiye’de Konut Finansmanında Yeni Dönem

Emlak Konut yetkilileri, “Yeni Yuvam Modeli” ile amaçlarının vatandaşlara güvenli, faizsiz ve erişilebilir bir ev sahibi olma imkânı sunmak olduğunu belirterek, sistemin tasarruf finansmanı ve kamu güvencesini birleştiren ilk model olma özelliğini taşıdığını vurguladı.