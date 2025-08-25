Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından (AFAD) paylaşılan bilgilere göre 4,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşirken depremin, çevre illerden de hissedildiği söylendi.

Depremin hemen ardından saat 22.00'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Bu depremin ardından saat 22.14'te ise 4,2 büyüklüğünde büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada saha taramalarına başlandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir” diye konuştu.

“Olumsuz Durum Bulunmamaktadır”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.