Balıkesir’de son haftalarda yaşanan depremler halkın endişesini artırıyor. 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar bitmek bilmedi.

Gece yarısı Sındırgı merkezli olarak art arda hissedilen depremler, vatandaşları yeniden tedirgin etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, gece saatlerinde 3.8 ve 3.5 büyüklüğünde iki artçı deprem kaydedildi.

Sabah 4.2 Büyüklüğünde Deprem

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.58’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 6,79 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Balıkesir merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve Balıkesir Valiliği ekiplerinin bölgede incelemeleri sürüyor.

Binlerce Artçı Sarsıntı Kaydedildi

Uzmanlar, Sındırgı ve çevresinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki iki ana şokun ardından binlerce artçı depremin kaydedildiğini belirtiyor.

Jeologlar, bölgedeki fay hatlarının hâlâ aktif olduğunu vurgulayarak vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.