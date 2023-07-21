Bünyesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nı da barındıran Kayseri Şeker çiftçinin yanında olmaya devam ediyor.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikasın ziyaret ederek öncelikle muvakkatlık verilen 312 personele hayırlı olsun dileklerini iletmek için tüm personelin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akay yaptığı açıklamada; “Sendikada görev üstlenen arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Fabrikanın yenileme ve bakım uygulamalarını inceledik. Zile Emirören köyünde Hacı Bektaşı Veli’nin Halife’si Anadolu Erenlerinden Abdal Musa türbesini ziyaretle bölge çiftçilerimizle türbe bahçesinde sohbet toplantısı yaptık. Çiftçimiz Mustafa Kublay’ın pancar tarlasında damla sulama uygulamasını ve Arge birimimizin bölgede yaptığı tohum denemelerini yerinde gördük.Turhal Şeker’i her gün yenileniyor görmek, personelimizin heyecanını ve başarma arzusunu hissetmek bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir