Resmi olarak yayımlanan ilana göre; güvenlik görevlisi ve destek personeli pozisyonlarında görevlendirilmek üzere çok sayıda sözleşmeli personel alınacak. Adaylar, başvurularını yalnızca dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki genel ve özel şartları taşıması gerekiyor:

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak (son başvuru tarihi itibarıyla).

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamış olmak.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir akıl veya fiziksel sağlık sorunu bulunmamak.

35 yaşını doldurmamış olmak (son başvuru tarihi itibarıyla).

Özel Şartlar:

KPSS (B) grubu kapsamında;

Ön lisans mezunları için 2024 KPSSP93,

Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSSP94 puan türlerinden en az 50 puan almış olmak.

Adaylar, sadece bir ilan numarasıyla belirtilmiş pozisyona başvuruda bulunabilecek. Birden fazla pozisyona yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru yapılacak pozisyonda sözleşmeli olarak başka kamu kurumlarında çalışmıyor olmak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında, sözleşmesi tek taraflı feshedilen adayların başvuru hakkı bulunmakta ancak belli koşullara tabi tutulacaktır.

2025 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında yer alan usul ve esaslara uygun olmak.

Başvuru Süreci ve Yöntemi

Başvurular, yalnızca dijital ortamdan kabul edilecek. Adaylar, başvurularını 28 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla e-Devlet üzerinden “Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım” platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihi ise 8 Ağustos 2025 saat 23:59 olarak açıklandı.

Şahsen, posta ya da kargo yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.