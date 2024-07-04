Türkiye, Seçil Erzan vakasıyla çalkalanırken İzmir Bornova'da benzer bir olay yaşanmıştı. Şimdi ise yeni bir skandal Konya'da patlak verdi. Akbank'ta çalışan Perihan Yazar, 37 milyon TL'yi aşkın parayı zimmetine geçirdi. Yazar, paraları nişanlısı Settar Arslan ile birlikte harcadıklarını itiraf etti. Yazar ifadesinde, "Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim. Daha sonra bu paraları yönlendirerek benim ve Settar'ın hesaplarına aktardım. Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım" dedi.

AKBANK AVUKATLARI ŞİKAYETTE BULUNDU

Akbank'ın avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL geçirdiğini belirterek şikayette bulundu.

Bunun üzerine Perihan Yazar ve nişanlısı Settar Arslan gözaltına alındı ve her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ZİMMETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Perihan Yazar, banka müfettişlerine olayın detaylarını anlattı. Yazar, "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim. Daha sonra bu paraları yönlendirerek benim ve Settar'ın hesaplarına aktardım.

Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım ve yaptığım kaldıraçlı işlemlerle bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise Settar'ın hesabına yönlendirdim. Üçüncü kişilere borcum vardı ve paranın 1 milyon 500 bin TL'si ile bu borçlarımı kapattım" dedi.

LÜKS YAŞAM TARZI

Perihan Yazar ve nişanlısı Settar Arslan'ın sık sık tatile gittiği ve lüks otellerde konakladığı da ileri sürüldü. Bu skandal, Türkiye'de üçüncü büyük zimmet vakası olarak kayıtlara geçti.