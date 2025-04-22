Performansın şefi Kübra Şenyaylar, kısa sürede dijital platformlarda adından söz ettiren isimler arasında yer aldı. TikTok başta olmak üzere Instagram, X ve YouTube gibi platformlarda yayılan video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak viral hale geldi.

1993 yılında Mersin’de doğan Kübra Şenyaylar, müzisyen bir ailede yetişti. Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nde keman, piyano ve şan eğitimi alan Şenyaylar, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Ardından Kocaeli Üniversitesi Performans Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans yapan Şenyaylar, hem akademik hem de sahne deneyimiyle dikkat çekiyor.

Müzik hayatına genç yaşta başlayan Şenyaylar, 13 yaşından itibaren beste çalışmalarına yöneldi. 2014 yılında kurduğu acapella korosu Ars Nova ile tanınan sanatçı, Avrupa Koro Birliği’ne kabul edilerek uluslararası arenada da kendine yer buldu. Aynı yıllarda TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu’nda görev alan Şenyaylar, 2014-2016 yılları arasında bu topluluğun şefliğini yürüttü.

Pandemi sonrası dönemde koristlerinin desteğiyle Koro İstanbul’u kuran Şenyaylar, bu yeni oluşumla birlikte müziğin birleştirici gücünü vurgulayan çok kültürlü bir repertuvar sunmayı amaçladı. Koro İstanbul, klasik müzikten halk ezgilerine, yerel ağıtlardan yabancı dillere kadar geniş bir müzikal yelpazeyle dinleyicilerle buluşuyor.

Koro İstanbul’un “Ben Giderim Batum’a” performansı, çoksesli düzenlemesiyle sosyal medyada büyük beğeni toplarken, müzik eleştirmenleri tarafından da yılın dikkat çeken işlerinden biri olarak değerlendirildi. Geleneksel motiflerle çağdaş armonileri bir araya getiren bu yorum, genç dinleyiciler başta olmak üzere farklı kitleler tarafından ilgiyle karşılandı.

Kübra Şenyaylar, yalnızca sanat kariyeriyle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. “Sevgi Her Şeydir” adlı projesi kapsamında köy okullarına destek sağlayan sanatçı, müziği çocuklarla buluşturarak eğitime katkı sunmayı hedefliyor.