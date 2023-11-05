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“Penti İsrail malı mı? Penti Türk malı mı? Penti hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Penti, Türkiye merkezli bir iç çamaşırı ve giyim markasıdır. Kökeni Türkiye'ye dayanır ve markanın ürünleri Türkiye'de üretilir. Penti markası, Türk girişimciler tarafından kurulmuş ve Türkiye'de faaliyet göstermektedir.

Bu nedenle, Penti ile İsrail arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamaktadır. Penti, Türk malı bir iç çamaşırı ve giyim markasıdır ve ürünleri Türkiye'de üretilmektedir.

Sonuç olarak, Penti markası Türkiye'ye ait bir marka olup ürünleri Türkiye'de üretilmektedir.