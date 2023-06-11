Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarından Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ile Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in yaralanarak sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Yayımlanan taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Acı haber sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin makamları âli olsun. Bilinsin ki, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer vererek, taziye mesajı yayımladı. İGF