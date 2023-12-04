Tahmini Okuma Süresi: dakika

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleri yer aldı.