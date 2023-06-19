Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıkladı. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 180 adet 5,56 mm mermi, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet silah üstü gece görüş dürbünü, Fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı. İGFA