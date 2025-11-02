Selahattin Batu'nun torunudur. Babası İnal Batu, annesi Arnavut kökene sahip Nevra Batu'dur.

Pelin Batu, babası diplomat olduğu için çocukluğunu Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve ABD gibi farklı ülkelerde geçirdi.

1993-1995 tarihleri arasında New York'taki Marymount Okulunda liseyi bitirirken, Mannes Müzik Kolejinde [en] müzikal ve tiyatral yetenekler kazandı

1995-1997 tarihleri arasında New York Üniversitesinde edebiyata ve felsefeye başladıktan sonra, tarih bölümüne geçti.

1997-2000 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesinde tarih eğitimini tamamladı

Kariyer Hayatı

1999 yılında vizyona giren Harem Suare adlı sinema filminde canlandırdığı Cariye Nevres karakteri ile sinemaya atılan Batu, aynı yıl vizyona giren iki filmin daha kadrosunda yer aldı.

Akşam Güneşi ve Hayal Kurma Oyunları. Batu'nun sinema kariyerindeki en önemli rollerden birisi ise 2000 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı ve başrollerini Kadir İnanır ile Müjde Ar'la paylaştığı Komser Şekspir odu.

Aralarında 2004 tarihli Kerem ile Aslı, 2005 tarihli Sessiz Gece ve 2006 tarihini taşıyan Pars; Kiraz Operasyonu'nun da bulunduğu pek çok sinema yapımının yanı sıra tiyatro oyunları ve tv dizilerinde de rol alan Batu, Ghost Sonata adlı oyundaki başarılı performansı ile de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı.

Habertürk'te Renkahenk isimli bir kültür sanat programını hazırlayıp sunmaktadır.

Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Okan Bayülgen'in Makina Kafa ve Muhallebi Kafa programlarının daimi konuğudur.