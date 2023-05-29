Türkiye’yi ve milleti en güzel yerlere, refah seviyeye taşımak için sorumluk bilincinde olarak görevin başında durmadan, yılmadan mücadele vereceklerini belirterek açıklama yapan CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, “Bu mücadelede desteklerini esirgemeyen herkese yeniden teşekkür ederim” dedi.

Başkan Peker açıklamasında, “Sevgili müşahitlerimiz, sandık görevlilerimiz, bina sorumlularımız, gönüllülerimiz, parti üyelerimiz, seçmenlerimiz ve sevgili Millet İttifakının saygı değer üyeleri ve seçmenleri, ülkemizin ve milletimizin, ekonomik ve sıkıntılı, dar boğazdan çıkması için çıktığımız bu zorlu mücadelede bizlere vermiş olduğunuz bu kutsal mücadelede gerek gece gündüz ev ev, sokak sokak desteğini veren gerek yanımızda olarak sandıkta bizlere destek veren partili, partisiz tüm halkımıza, parti meclis üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve millet ittifakının tüm temsilcilerine şahsım ve Boğazlıyan Cumhuriyet Halk Partisi adına herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve milletimizi en güzel yerlere ve refah seviyeye taşımak için sorumluluğumuzun bilincin de olarak görevimizin başında durmadan, yılmadan mücadele vereceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadelede desteklerini esirgemeyen herkese yeniden teşekkür ederek, sözlerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile kapatıyorum, Vatan mutlaka selâmet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selâmetini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selâmeti için feda edebilen vatan evlâtları çoktur” dedi. Melike Aslı Arslan