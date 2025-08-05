José Pedro Balmaceda Pascal, 2 Nisan 1975 tarihinde Şili'nin başkenti Santiago’da doğdu. 50 yaşındadır.

Babası kadın doğum uzmanı, annesi ise çocuk psikoloğudur.

Ailesi, 1970’lerdeki siyasi gerilim sebebiyle ABD’ye iltica etti ve Pascal, o yaşlarını Teksas ve California'da geçirdi.

Oyunculuk eğitiminde New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu’nda bitiren Pedro Pascal, kariyerine tiyatro ile adım attı. Daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmleriyle uluslararası tanınır hale geldi.

Pascal, resmî olarak evli değildir özel hayatını medyadan uzak tutmayı seçiyor.