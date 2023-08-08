“Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri ve Yarışları” Yozgat Valiliği himayesinde Oran Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle düzenlenecek.

Çamlık Milli Park’ta yapılacak olan yarışma için dışarıdan gelen sporcular Yozgat’ın turizmine ve sosyal alanına katkı sağlayacak.

16 kategoride gerçekleştirilecek Yozgat Bisiklet Günleri ve Yarışları’na yaklaşık 100 sporcu katılım sağlayacak.

Bisiklet yarışlarında her kategoride dereceye giren yarışmacılara ise ödül verilecek.

Bu yıl 19-20 Ağustos tarihlerinde ikincisi yapılacak olan Uluslararası Bisiklet Günleri ve Yarışları öncesi Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Ziya Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Müdürü Doğu Sezen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Ziya Polat, toplantıda bir konuşma yaptı. Vali Polat, bisiklet yarışmalarının ikincisini, kurumsal bir kimlik kazanması ve geleneksel hale gelmesi için yaptıklarını söyleyerek yarışma hakkında bilgi verdi.

“GELENEKSELLEŞTİRECEĞİZ”

Geçen sene birincisi yapılan yarışmanın bu yıl ikincisini düzenleyerek geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını kaydeden Vali Ziya Polat, “Geçen sene birincisini yapmıştık. İlgili kurumlarımızın ortaklığı ile bu sene ikinci uluslararası bisiklet yarışması yapacağız. 19-20 Ağustos’ta inşallah. Biz bunu her sene geleneksel gelmesi için uğraşıyoruz. Yaptığımız her faaliyetin kurumsal bir kimlik kazanması geleneksel hale gelmesi bisiklet yarışmalarının ikincisini yapıyoruz. İnşallah devamını da getirerek bu tür etkinlikleri gelenekselleştireceğiz. Bozok Film Festivalinin de ikincisini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

YELKEN YARIŞLARI İÇİN MÜJDE VERDİ!

Yozgat’a hizmet etmek için ve tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Vali Polat, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Geçtiğimiz hafta Yelken Federasyon Başkanı buradaydı. Yelken yarışları için çalışma yapıyoruz. Yozgat’ın var olan potansiyelinin Türkiye’ye ve Dünyaya tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Bu yarışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 19-20 Ağustosta yiğitler şehri Yozgat gelen misafirleri en iyi bir şekilde ağırlamasını da bilir. Allah’a şükür alt yapımız bunu karşılayacak çok iyi yapabilecek durumda. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları Yozgat’a hizmet etmek için Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlamak için görevinin başında.”

“BİSİKLET GÜNLERİ YAPILACAK”

Düzenlenecek etkinlik hakkında konuşan ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Müdürü Doğu Sezen, “2 yıllık bir süreci bitirerek uluslararası bir sürece başladık. 19-20 Ağustos tarihlerinde Yozgat Bisiklet Günleri yapılacak. Bu kapsamda ilk olarak sondan kaçma yarışı, daha sonraki süreçte de dağ bisikleti yarışı Çamlık Milli Park’ta gerçekleşecek” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan