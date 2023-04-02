Her hafta cumartesi günleri kurulan sebze ve meyve pazarına akın eden vatandaşlar, ihtiyaçlarının yanı sıra Ramazan ayının bereketini de yaşıyorlar. Satıcıların tezgâhları, iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurma, zeytin ve peynir gibi ürünlerle dolup taşıyor.

Pazarda alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamanın keyfini sürüyorlar. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, ayrıca birbirleriyle sohbet ederek, bu özel ayın ruhuna uygun bir şekilde bir arada oluyorlar.

Ramazan ayının bereketini pazarda yaşamak isteyen vatandaşlar ise her hafta cumartesi günleri pazar yerine akın ediyorlar.

Pazarda tezgâhlar çeşit çeşit ürünlerle süslenirken, Ramazan ayında satışa sunulan ürünler pazarcı esnafının yüzünü güldürüyor. Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sinan Yazılıtaş, yerel esnafın önemine dikkat çekerek, alışverişlerin yerel esnaftan alınması çağrısını yeniledi. Haber Merkezi