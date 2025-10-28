6 Ekim günü pazarda ailesinin yanında kaybolan 15 yaşındaki Nurbanu Yorulmaz, 21 gündür bulunamadı. Ailesi, kızlarını gören veya bilgi sahibi olan herkesten yardım bekliyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Subaşı mevkiinde 6 Ekim 2025 günü ailesiyle birlikte pazarda tezgah açan Nurbanu Yorulmaz, ailesinin kısa bir süreliğine müşterilere bakmak için uğraştığı sırada aniden ortadan kayboldu. Gece yarısına kadar her yerde kızını arayan aile, soluğu polis karakolunda aldı. Yapılan tüm aramalara rağmen çocuktan henüz bir haber alınamadı. Telefonunu evde bıraktığı belirlenen çocuğun arkadaşları ve irtibatta olduğu kişiler de araştırıldı, fakat bir sonuca ulaşılamadı.

Ailesi, Nurbanu'yu gören, duyan veya herhangi bir bilgiye sahip olan herkesten yardım bekliyor.