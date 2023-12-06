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Hatay'ın Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde, doğal yollarla yetişen defne ağaçları bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Bu özel ağaçların meyvelerinden elde edilen defne yağı, sağlık ve güzellik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.

Hatay'ın dağlık arazilerinde kendiliğinden yetişen defne ağaçları, sadece doğanın lütfu değil, aynı zamanda bölge halkının geçim kaynağı haline geliyor. 71 yaşındaki Mehmet Söker, tam 50 yıldır defne yağı üreterek ailesine destek oluyor. Söker, defne yağının elde edilme sürecini şu şekilde anlatıyor: "Yağı elde etmek çok zahmetli ve uzun bir süreç ama sonunda elde edilen yağ çok kıymetli ve doğal. Defne ağaçlarından topladığımız defne tohumlarını ayıklıyoruz. Sonra kazana koyup yaklaşık 2 gün süren bir kaynatma işleminden geçiriyoruz. Kazandan boşalttıktan sonra leğenlerin içine koyup eziyoruz ve çıkan yağı süzgeçten geçirip tekrar 2 saat boyunca kaynatıp, üste çıkan yağı alıyoruz."

Defne yağının özenle üretilen litre başına pazarlarda 180 ila 200 TL arasında alıcı bulması, bölge sakinleri için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor. Bu değerli yağın sağlık ve güzellik alanında birçok faydası olduğuna vurgu yapan Söker, "Eklem ağrılarına iyi geliyor, cildi yeniliyor. Saç dökülmesine karşı bu yağdan defne sabunu yapıyoruz. Saçların dökülmesini önlüyor, saçları besliyor. Defne yağı bu faydaları sayesinde Türkiye’nin her yerinde tanınıyor."

Hatay'ın dağlarında yetişen bu eşsiz defne yağı, doğallığı ve sağlık dostu özellikleriyle adını duyuruyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu değerli yağ, bölge ekonomisine katkı sağlarken, kullanıcılarına da sağlık ve güzellik sunuyor. Hatay'ın doğal zenginlikleri arasında öne çıkan defne yağı, kilosu 200 TL'ye kadar pazarda talep görüyor.