Her hafta Cuma günleri ilçede kurulan pazarı ziyaret eden Başkan Öçal, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafı ziyaret ederek istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Öçal, pazarda alışveriş yapan halkla da sohbet etti.

Sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade eden Öçal, pazardaki ürünleri de inceledi.

Öçal, “Hemşehrilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Esnafımızın da, hemşehrilerimizinde buralara önem vermesi, buraları temiz tutması, kurallara uyması gerekiyor. Rabbim bütün esnafımıza helal ve bol kazanç versin” diye konuştu.

Esnaf ile sohbet ederek dertlerini dinleyen Öçal’a, pazar konusunda ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini de dile getirdiler. Esnaflar, Başkan Öçal’a kendilerini ziyaret etmesi ve Saraykent’e yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Ahmet Ayverdi