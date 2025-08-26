Kayseri’de polis ekipleri tarafından 16 yaşında bir çocuğun evinde yapılan aramalarda; kurusıkı tabanca, pala ve bıçak ele geçirilirken, çocuk gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye esnasında sosyal medya üzerinden suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen E.Y.’yi (16) yakalamak için Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte müşterek çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; E.Y. yakalanırken, evde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı fişek, 1 adet pala ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

E.Y. hakkında ateşli silahlar ve diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.