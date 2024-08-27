Paris'te beklenmedik bir şekilde tutuklanan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un yanında bulunan sevgilisi Yulia Vavilova'nın gizemli kayboluşu, uluslararası medyada büyük ilgi uyandırdı. Telegram'ın kurucusunun tutuklanmasının ardından, yanında bulunan Vavilova'nın kaybolması, pek çok soruyu gündeme getirdi. İşte bu olayın detayları:

GİZEMLİ KAYBOLUŞUN PERDE ARKASI

Pavel Durov'un tutuklanmasının ardından 24 yaşındaki Rus vatandaşı Yulia Vavilova'nın kaybolması, hem teknoloji dünyasında hem de uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Vavilova'nın ailesi, kızlarına ulaşamadıklarını ve onun nerede olduğuna dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek büyük endişe duyduklarını ifade etti.

AİLESİ ENDİŞELİ: YULIA'DAN HİÇBİR HABER YOK

Yulia Vavilova'nın annesi, Rus medyasına verdiği demeçte, Durov'un tutuklandığı andan itibaren kızlarına ulaşamadıklarını belirtti. "Yulia'ya ne olduğunu bilmiyoruz, sadece onun güvende olmasını istiyoruz," diyen anne, yaşadıkları endişeyi tüm dünyaya duyurdu. Aile, Vavilova'nın akıbetini öğrenmek için yoğun çaba sarf ediyor.

SON GÖRÜNTÜLER BAKÜ'DE ÇEKİLDİ

Durov ve Vavilova'nın tutuklama öncesi Bakü'de birlikte kahvaltı yaparken ve bir atış poligonunda eğlenirken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca, Kazakistan’da geçirdikleri zamanın bir videosu da sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler, çiftin ilişkisini gözler önüne sererken, Vavilova'nın kaybolması olayını daha da gizemli hale getiriyor.

TELEGRAM'A YÖNELİK CİDDİ SUÇLAMALAR

Fransız savcılar, Durov'un tutuklanmasının Telegram uygulamasına yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olduğunu açıkladı. Soruşturma, platformda yetersiz moderasyon nedeniyle uyuşturucu satışı, çocuk istismarı içerikleri ve dolandırıcılık gibi ciddi suçlamalar üzerinde yoğunlaşıyor. Bu durum, Telegram'ın yasal zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

TELEGRAM'DAN SERT AÇIKLAMA

Telegram şirketi, kurucusuna yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirerek, Durov'un suçlamaların hiçbir dayanağı olmadığını belirtti. Şirket sözcüsü, "Telegram, Avrupa Birliği yasalarına tamamen uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir," diyerek, platformun güvenilirliğini savundu. Ayrıca Durov’un, sık sık Avrupa'ya seyahat ettiğini ve gizleyecek hiçbir şeyi olmadığını vurguladı.

RUSYA'DAN FRANSA'YA DİPLOMATİK ÇAĞRI

Olayların ardından, Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği de devreye girerek sosyal medya üzerinden Durov’un serbest bırakılmasını talep etti. Fransız yetkililerin işbirliğinden kaçındığını öne süren elçilik, olayın diplomatik boyut kazandığını ve çözüm için diyalog çağrısında bulundu.

YULIA VAVILOVA KİMDİR?

Yulia Vavilova, 24 yaşında Rus vatandaşı, kripto para yatırımcısı ve yayıncıdır. Aynı zamanda Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ile romantik bir ilişki içerisindedir. Şu an için ortadan kaybolan Vavilova'nın akıbeti merakla bekleniyor.