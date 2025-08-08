Nevşehir’de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Derinkuyu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; ilçeye bağlı Özlüce köyünde drone ile asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulama esnasında 5 şahsın kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri; N.E., D.E, F.T., Y.K. ve Ç.Ç.’yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Yapılan çalışmada ayrıca kaçak kazıda kullanılan 1 adet beton kırma makinesi, 1 adet kürek, 20 metre elektrik kablosu, ve TCK Md.174/1 kapsamında değerlendirilen 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi.

Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.